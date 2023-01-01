Алаев vs Абдуллаев
BFC 75
1-й сезон
Алаев vs Абдуллаев

BFC 75 (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

7.92023, Алаев vs Абдуллаев
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Описание - Лучший промоушен Беларуси проводит мощный турнир в конце года, чтобы громко проводить 2023-й! В главном бою вечера сразились два ведущих кикбоксера СНГ – титулованный Максим Сподаренко и рвущийся на вершину Эльмар Мамедов.

Спортивный
25 мин / 00:25

