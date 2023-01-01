BFC 73 (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Реванш спустя 5 лет! Боксерский поединок Новицкого и Шустова украсил турнир BFC 73. Смотрите, как чемпионы по ММА и кикбоксингу показали себя в больших перчатках.



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