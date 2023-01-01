Глебко vs Кулешова
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BFC 73
1-й сезон
Глебко vs Кулешова

BFC 73 (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.42023, Глебко vs Кулешова
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Реванш спустя 5 лет! Боксерский поединок Новицкого и Шустова украсил турнир BFC 73. Смотрите, как чемпионы по ММА и кикбоксингу показали себя в больших перчатках.

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Жанр
Спорт
Время
7 мин / 00:07

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