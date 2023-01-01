Сколыш vs Новицкий
Wink
Сериалы
BFC 72
1-й сезон
Сколыш vs Новицкий

BFC 72 (сериал, 2023) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

8.72023, Сколыш vs Новицкий
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В самом сердце Минска состоялся эпичный турнир по смешанным единоборствам BFC 72. В главном поединке вечера действующему чемпиону организации Владиславу Новицкому предстояло защитить титул в бою с Андреем Сколышем.

Сериал Сколыш vs Новицкий 1 сезон 15 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг