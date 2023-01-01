Ржеусский vs Ильясов
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BFC 72
1-й сезон
Ржеусский vs Ильясов

BFC 72 (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.72023, Ржеусский vs Ильясов
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В самом сердце Минска состоялся эпичный турнир по смешанным единоборствам BFC 72. В главном поединке вечера действующему чемпиону организации Владиславу Новицкому предстояло защитить титул в бою с Андреем Сколышем.

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