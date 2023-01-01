Кульбаков vs Гулевич
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BFC 72
1-й сезон
Кульбаков vs Гулевич

BFC 72 (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.72023, Кульбаков vs Гулевич
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В самом сердце Минска состоялся эпичный турнир по смешанным единоборствам BFC 72. В главном поединке вечера действующему чемпиону организации Владиславу Новицкому предстояло защитить титул в бою с Андреем Сколышем.

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Жанр
Спорт
Время
13 мин / 00:13

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