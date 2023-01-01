BFC 72 (сериал, 2023) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
8.72023, Ахмедов vs Кадолич
Спорт, Спорт18+
Сезоны и серии
- 18+14 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+16 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+12 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+13 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+10 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+9 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+9 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+22 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+9 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+11 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+9 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+11 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+21 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+28 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+20 мин
BFC 72
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
Сюжет
В самом сердце Минска состоялся эпичный турнир по смешанным единоборствам BFC 72. В главном поединке вечера действующему чемпиону организации Владиславу Новицкому предстояло защитить титул в бою с Андреем Сколышем.
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