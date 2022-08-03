Безжалостное солнце (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Современный Лондон. Детективы Хикс и Ренко, партнeры и враги, пытаются поддерживать закон и защищать родных и близких, а на горизонте маячит настоящий конец света. Хикс — продажный офицер полиции, но любящий семьянин. Ренко отличается от него почти во всeм: одинокая, сложная и абсолютно неподкупная. Но несмотря на все различия, они продолжают работать вместе в ожидании апокалипсиса.

