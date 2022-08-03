Безжалостное солнце (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
7.72018, Hard Sun
Фантастика, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Современный Лондон. Детективы Хикс и Ренко, партнeры и враги, пытаются поддерживать закон и защищать родных и близких, а на горизонте маячит настоящий конец света. Хикс — продажный офицер полиции, но любящий семьянин. Ренко отличается от него почти во всeм: одинокая, сложная и абсолютно неподкупная. Но несмотря на все различия, они продолжают работать вместе в ожидании апокалипсиса.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Криминал, Драма
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- БКРежиссёр
Брайан
Кирк
- РСРежиссёр
Ричард
Сеньор
- Актёр
Джим
Стёрджесс
- Актриса
Агнесс
Дейн
- НААктриса
Никки
Амука-Бёрд
- ДРАктёр
Дерек
Ридделл
- ДМАктёр
Джоджо
Макари
- ВСАктриса
Варада
Сету
- ОААктёр
Овайн
Артур
- Актёр
Эдриан
Роулинз
- ЛБАктриса
Лоррэйн
Барроуз
- НКСценарист
Нил
Кросс
- НКПродюсер
Нил
Кросс
- КХПродюсер
Кейт
Харвуд
- КХХудожница
Кэролайн
Харрис
- ИСХудожница
Ив
Стюарт
- ГБМонтажёр
Гай
Бенсли
- КРОператор
Кристофер
Росс
- НДКомпозитор
Нил
Дэвидж