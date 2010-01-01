Безумцы. Сезон 4. Серия 1
Wink
Сериалы
Безумцы
4-й сезон
1-я серия
8.52010, Mad Men
Драмы, Зарубежные18+

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Безумцы (сериал, 2010) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

США, 60-е годы ХХ века. В центре повествования — работа рекламного Агентства «Стерлинг-Купер», расположенного на престижной Медисон-авеню в центре Нью-Йорка, и жизнь его креативного директора — мастера манипуляций и интриг — Дона Дрейпера.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Безумцы»

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