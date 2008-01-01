Безумцы. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Безумцы
2-й сезон
8-я серия
8.52008, Mad Men
Драма, Исторический18+

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Безумцы (сериал, 2008) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

США, 60-е годы ХХ века. В центре повествования — работа рекламного Агентства «Стерлинг-Купер», расположенного на престижной Медисон-авеню в центре Нью-Йорка, и жизнь его креативного директора — мастера манипуляций и интриг — Дона Дрейпера.

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Страна
США
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Безумцы»