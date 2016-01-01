Безумная дружба, сумасшедшая любовь (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.92016, Kahani Hamari…Dil Dost Deewanepan Ki
Мелодрама12+
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О сериале
Гаури мечтает освободить маму от тяжелого труда горничной, вырваться из нищеты и обеспечить ей безбедное существование. Шивин и Ахан неравнодушны к Гаури, каждый из них пытается завоевать сердце красавицы. Однако девушка не спешит делать выбор, ведь любовь не входила в ее планы в принципе.
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Рейтинг
7.9 IMDb