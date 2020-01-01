5 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Безударные гласные в корнях слов
Безударные гласные в корнях слов

Безударные гласные в корнях слов
В рейтинге орфограмм, на которые учащиеся делают ошибки при написании диктантов, эта, пожалуй, займeт верхнюю строчку. На уроке вы еще раз потренируетесь в написании слов с безударными гласными в корне слова.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

