Бездомный Бог. Сезон 2. Серия 11
Wink
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Бездомный Бог
2-й сезон
11-я серия

Бездомный Бог (мультсериал, 2015) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

9.52015, Noragami
Аниме, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Малоизвестный Бог без собственного храма решает помогать каждому встречному в любых желаниях, чтобы получить хоть какое то признание. Однажды он спасает от смерти девушку из состоятельной семьи.

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Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Фэнтези, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бездомный Бог»

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