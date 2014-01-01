Бездомный Бог. Сезон 1. Серия 6
Wink
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Бездомный Бог
1-й сезон
6-я серия

Бездомный Бог (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.52014, Noragami
Аниме, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Малоизвестный Бог без собственного храма решает помогать каждому встречному в любых желаниях, чтобы получить хоть какое то признание. Однажды он спасает от смерти девушку из состоятельной семьи.

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Страна
Япония
Жанр
Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бездомный Бог»