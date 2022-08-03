Бездомный Бог. Сезон 1. Серия 3
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Бездомный Бог
1-й сезон
3-я серия

Бездомный Бог (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2014, Noragami
Аниме, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Малоизвестный Бог без собственного храма решает помогать каждому встречному в любых желаниях, чтобы получить хоть какое то признание. Однажды он спасает от смерти девушку из состоятельной семьи.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бездомный Бог»