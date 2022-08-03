WinkСериалыБездомный Бог1-й сезон11-я серия
Бездомный Бог (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2014, Noragami
Аниме, Мультсериалы18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Малоизвестный Бог без собственного храма решает помогать каждому встречному в любых желаниях, чтобы получить хоть какое то признание. Однажды он спасает от смерти девушку из состоятельной семьи.
СтранаЯпония
ЖанрФэнтези, Мультсериалы, Аниме
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- КТРежиссёр
Котаро
Тамура
- ХКАктёр
Хироси
Камия
- МУАктриса
Маая
Утида
- ЮКАктёр
Юки
Кадзи
- АТАктриса
Аки
Тоёсаки
- МСАктриса
Миюки
Савасиро
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- ДОАктёр
Даисукэ
Оно
- СТАктёр
Синъя
Такахаси
- РКАктриса
Риэ
Кугимия
- ТОАктёр
Тору
Окава
- АВСценарист
Акико
Ваба
- ХМСценарист
Хитоми
Миэно
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рубан
- ЕААктриса дубляжа
Екатерина
Астрединова
- АФАктёр дубляжа
Артем
Фильченко
- МБАктриса дубляжа
Мария
Бондаренко
- ВРАктриса дубляжа
Вероника
Райциз
- ТКХудожник
Тосихиро
Кавамото
- КСМонтажёр
Кумико
Сакамото
- ТИКомпозитор
Таку
Ивасаки