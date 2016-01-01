Бездельник. Сезон 3. Серия 13
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Бездельник (сериал, 2016) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

2016, Deadbeat
Комедии, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главный герой, Кевин (он же Пэк) — классический неудачник: унылая работа и отсутствие личной жизни. Однако на самом деле он добрый парень, обладающий редким даром. Дело в том, что Пэк — медиум. Призраки частенько выходят к нему на связь, и он даже помогает им решить разного рода проблемы. Например, закончить земные дела, прежде чем окончательно уйти в загробный мир.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Фэнтези

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бездельник»

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