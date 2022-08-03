Бездельник (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Главный герой, Кевин (он же Пэк) — классический неудачник: унылая работа и отсутствие личной жизни. Однако на самом деле он добрый парень, обладающий редким даром. Дело в том, что Пэк — медиум. Призраки частенько выходят к нему на связь, и он даже помогает им решить разного рода проблемы. Например, закончить земные дела, прежде чем окончательно уйти в загробный мир.

