Без обязательств. Сезон 3. Серия 2
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Без обязательств (сериал, 2017) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

2017, Casual
Драмы, Комедии18+

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Сюжет

Трогательный и смешной сериал о простых истинах и хрупкости любви. В центре сюжета — неунывающий холостяк Алекс. После развода к нему приезжает сестра с дочерью-подростком: они снова начинают жить под одной крышей, попутно помогая друг другу разобраться с неурядицами на личном фронте.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Без обязательств»

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