Без обязательств (сериал, 2017) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

2017, Casual
Драма, Комедия18+
О сериале
Трогательный и смешной сериал о простых истинах и хрупкости любви. В центре сюжета — неунывающий холостяк Алекс. После развода к нему приезжает сестра с дочерью-подростком: они снова начинают жить под одной крышей, попутно помогая друг другу разобраться с неурядицами на личном фронте.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- МУРежиссёр
Майкл
Уивер
- ДРРежиссёр
Джейсон
Райтман
- ДРРежиссёр
Джиллиан
Робеспьер
- Режиссёр
Фред
Сэвэдж
- МУАктриса
Микаэла
Уоткинс
- ТДАктёр
Томми
Дьюи
- ТБАктриса
Тара
Барр
- ДБАктриса
Джули
Берман
- КААктриса
Кэтрин
Аселтон
- Актриса
Майя
Эрскин
- ЗОАктёр
Зак
Орт
- КБАктёр
Кайл
Борнхаймер
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- НДСценарист
Ник
Джонс мл.
- ЛТСценарист
Лиз
Тайглаар
- ММСценарист
Маргарит
МакИнтайр
- ХЭПродюсер
Хелен
Эстабрук
- ДОПродюсер
Джеймс
О. Керри
- МКХудожница
Мэри-Кейт
Киллилеа
- РСХудожник
Ричард
С. Уолкер
- ДПХудожник
Джозеф
П. Лаки
- АБМонтажёр
Адам
Барр
- ДИМонтажёр
Дана
И. Глауберман
- ММКомпозитор
Матео
Мессина