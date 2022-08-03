Без обязательств. Сезон 3. Серия 11
Wink
Сериалы
Без обязательств
3-й сезон
11-я серия

Без обязательств (сериал, 2017) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

2017, Casual
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Трогательный и смешной сериал о простых истинах и хрупкости любви. В центре сюжета — неунывающий холостяк Алекс. После развода к нему приезжает сестра с дочерью-подростком: они снова начинают жить под одной крышей, попутно помогая друг другу разобраться с неурядицами на личном фронте.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
31 мин / 00:31

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Без обязательств»