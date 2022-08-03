Без обязательств (сериал, 2016) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Трогательный и смешной сериал о простых истинах и хрупкости любви. В центре сюжета — неунывающий холостяк Алекс. После развода к нему приезжает сестра с дочерью-подростком: они снова начинают жить под одной крышей, попутно помогая друг другу разобраться с неурядицами на личном фронте.

