Бесценная любовь (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Опытный аферист Илья навсегда завязывает с криминалом, влюбившись в прекрасную незнакомку. Но девушка больна, требуются деньги на еe лечение. Илья обращается за помощью к своему бывшему напарнику Юрию, он последний раз играет по-крупному…

