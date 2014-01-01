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Бессердечные (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2014, Heartless
Фэнтези, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В старинный интернат, стены которого хранят много загадок, приезжают Себастьян и Софи. Брат и сестра хотят начать новую жизнь. Но новые ученики скрывают страшную тайну: чтобы выжить, они должны брать жизненную силу у других людей. После такого сеанса несчастные жертвы сгорают.

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Информация

Страна
Дания
Качество
SD
Жанры
Фэнтези, Зарубежные

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бессердечные»

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