Беспринципные (сериал, 2021) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Загуляв с очередной красавицей, Славик проводит с девушкой бурную ночь, не особенно интересуясь ее происхождением. Наутро оказывается, что в романтическом приключении Вячеслав вляпался в реальные проблемы. Даже генерал отказывается помогать старому приятелю, опасаясь последствий. Теперь красноречие и изворотливость Славика могут действительно спасти ему жизнь: ситуация как никогда серьезная…



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