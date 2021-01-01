Беспринципные. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Беспринципные
2-й сезон
7-я серия
9.02021, Беспринципные. Сезон 2. Серия 7
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Беспринципные (сериал, 2021) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Загуляв с очередной красавицей, Славик проводит с девушкой бурную ночь, не особенно интересуясь ее происхождением. Наутро оказывается, что в романтическом приключении Вячеслав вляпался в реальные проблемы. Даже генерал отказывается помогать старому приятелю, опасаясь последствий. Теперь красноречие и изворотливость Славика могут действительно спасти ему жизнь: ситуация как никогда серьезная…

7 серия 2 сезона сериала «Беспринципные» смотреть в хорошем качестве на Wink.

Сериал Беспринципные 2 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»

Всё