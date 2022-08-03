Беспринципные. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Беспринципные
2-й сезон
6-я серия
9.02021, Беспринципные. Сезон 2. Серия 6
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Беспринципные (сериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

После размолвки с женой генерал Хадяков заливает тоску алкоголем в отельном номере. Он готов к примирению, однако по совету друзей ждет, пока Валентина сама сделает первый шаг. Валентина же вовсе не намерена идти навстречу супругу после нанесенного оскорбления: вместо этого она делает весьма успешную карьеру певицы и завоевывает внимание множества поклонников. Состояние генерала становится еще плачевнее из-за попранной гордости…

6 серия 2 сезона сериала «Беспринципные» смотреть бесплатно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»