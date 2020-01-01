WinkСериалыБескрайнее небо1-й сезон13-я серия
Бескрайнее небо (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
8.12020, The Big Sky
Документальные, Триллеры18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Частный детектив Кэсси Дюэлл и бывший полицейский Дженни Хойт объединяют свои ресурсы, чтобы найти двух сестер, которых похитил водитель грузовика на безлюдной трассе в Монтане.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКриминал, Драмы, Документальные, Детективы, Триллеры
Рейтинг
8.2 IMDb