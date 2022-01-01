Бесконечная ночь. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Бесконечная ночь
1-й сезон
6-я серия
7.22022, Endless Night
Фэнтези, Драма18+

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Бесконечная ночь (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Скромная семнадцатилетняя Ева знакомится с группой странных подростков. Их мало заботит учеба и вообще обычная жизнь — благодаря специальному препарату они свободно перемещаются между своими мечтами и реальностью. Однако постепенно такие путешествия становятся все опаснее, а эскапистские сны превращаются в кошмары. Кажется, только у Евы есть ключ от жуткого лабиринта, в который ребята поневоле себя загнали.

Сериал Бесконечная ночь 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Бельгия
Жанр
Драма, Фэнтези, Детектив
Время
33 мин / 00:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb