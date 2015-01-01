Бешеные псы. Сезон 1. Серия 7
Wink
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Бешеные псы
1-й сезон
7-я серия

Бешеные псы (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2015, Mad Dogs
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Четверо приятелей приезжают в гости к старому приятелю, владельцу роскошной виллы. Но отдых на морском берегу оборачивается для них крайне опасным криминальным приключением.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бешеные псы»