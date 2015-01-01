Бешеные псы (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

WinkСериалыБешеные псы1-й сезон3-я серия
2015, Mad Dogs
Драма18+
О сериале
Четверо приятелей приезжают в гости к старому приятелю, владельцу роскошной виллы. Но отдых на морском берегу оборачивается для них крайне опасным криминальным приключением.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЧМРежиссёр
Чарльз
МакДугалл
- УБРежиссёр
Ута
Бризвитц
- РАРежиссёр
Рэндолл
Айнхорн
- Актёр
Бен
Чаплин
- МИАктёр
Майкл
Империоли
- РМАктёр
Романи
Малко
- Актёр
Стив
Зан
- ФДАктёр
Фил
Дэвис
- РХАктриса
Рэйчел
Холмс
- МБАктриса
Мария
Ботто
- КБАктёр
Коби
Белл
- РДАктёр
Рафаэль
Д. Котто
- БССценарист
Бретт
С. Леонард
- СМПродюсер
Сюзанн
Маки
- ЭХПродюсер
Энди
Харрис
- МКПродюсер
Мэттью
Клинк
- ХХХудожница
Хелен
Харвэлл
- ГМХудожница
Грасьела
Масон
- КХХудожник
Кларк
Хантер
- РКМонтажёр
Роберт
Комацу
- НКОператор
Нельсон
Крегг
- РДКомпозитор
Роберт
Дункан