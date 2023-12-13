7.52018, Vzteklina
Триллер, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
Бешенство (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
В чешской провинции близ национального парка Сумава случилось загадочное убийство сразу нескольких человек. С первых полос газет не сходит новость о том, что это сделал бешеный медведь. С целью предотвратить распространение вируса бешенства в городок приезжает молодой учёный-вирусолог Павел. Кажется, что его задачи очевидны и довольно просты: вакцинировать всех домашних животных. Но чем дольше приезжий был в командировке, чем больше знакомился с жизнью здешних людей, тем очевиднее становилась мысль о невиновности каких-либо животных в жестоких убийствах.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb