Бешенство. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Бешенство
1-й сезон
5-я серия
7.52018, Vzteklina
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

Бешенство (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

В чешской провинции близ национального парка Сумава случилось загадочное убийство сразу нескольких человек. С первых полос газет не сходит новость о том, что это сделал бешеный медведь. С целью предотвратить распространение вируса бешенства в городок приезжает молодой учёный-вирусолог Павел. Кажется, что его задачи очевидны и довольно просты: вакцинировать всех домашних животных. Но чем дольше приезжий был в командировке, чем больше знакомился с жизнью здешних людей, тем очевиднее становилась мысль о невиновности каких-либо животных в жестоких убийствах.

Страна
Чехия
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb