Берлинская резидентура (сериал, 2018) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Остросюжетный сериал о работе берлинского отделения ЦРУ под прикрытием Посольства США в Германии. Главный герой ― агент-аналитик Дэниел Миллер, который, будучи новичком в отделе, пытается привыкнуть к враждебности, царящей между коллегами, и каждый сезон получает новую ответственную миссию.

