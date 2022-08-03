Берлинская резидентура. Сезон 3. Серия 9
Берлинская резидентура (сериал, 2018) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

2018, Berlin Station
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Остросюжетный сериал о работе берлинского отделения ЦРУ под прикрытием Посольства США в Германии. Главный герой ― агент-аналитик Дэниел Миллер, который, будучи новичком в отделе, пытается привыкнуть к враждебности, царящей между коллегами, и каждый сезон получает новую ответственную миссию.

Страна
Германия, США
Жанр
Драма, Триллер
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

