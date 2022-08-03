Берлинская резидентура (сериал, 2018) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн
2018, Berlin Station
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Остросюжетный сериал о работе берлинского отделения ЦРУ под прикрытием Посольства США в Германии. Главный герой ― агент-аналитик Дэниел Миллер, который, будучи новичком в отделе, пытается привыкнуть к враждебности, царящей между коллегами, и каждый сезон получает новую ответственную миссию.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джузеппе
Капотонди
- БХРежиссёр
Бронуэн
Хьюз
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- Актриса
Мишель
Форбс
- МТАктриса
Мина
Тандер
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Ричард
Армитедж
- КПАктриса
Кеке
Палмер
- Актриса
Эшли
Джадд
- РРАктёр
Роджер
Рингроуз
- ИКАктёр
Исмаэль
Крус Кордова
- НБСценарист
Нина
Брэддок
- СРСценарист
Сет
Ресник
- ТБСценарист
Тони
Басгэллоп
- Продюсер
Стив
Голин
- Продюсер
Кит
Рэдмон
- ЛРПродюсер
Люк
Риветт
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- ХБОператор
Хаген
Богданский
- ЙВОператор
Йорг
Видмер
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе