Берлинская резидентура (сериал, 2017) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Остросюжетный сериал о работе берлинского отделения ЦРУ под прикрытием Посольства США в Германии. Главный герой ― агент-аналитик Дэниел Миллер, который, будучи новичком в отделе, пытается привыкнуть к враждебности, царящей между коллегами, и каждый сезон получает новую ответственную миссию.



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