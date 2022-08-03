Берлинская резидентура. Сезон 2. Серия 4
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Берлинская резидентура
2-й сезон
4-я серия

Берлинская резидентура (сериал, 2017) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2017, Berlin Station
Триллер, Боевик18+

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О сериале

Остросюжетный сериал о работе берлинского отделения ЦРУ под прикрытием Посольства США в Германии. Главный герой ― агент-аналитик Дэниел Миллер, который, будучи новичком в отделе, пытается привыкнуть к враждебности, царящей между коллегами, и каждый сезон получает новую ответственную миссию.

Страна
США, Германия
Жанр
Боевик, Драма, Детектив, Триллер
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Берлинская резидентура»