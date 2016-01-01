Берлинская резидентура. Сезон 1. Серия 8
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Берлинская резидентура
1-й сезон
8-я серия

Берлинская резидентура (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2016, Berlin Station
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

Остросюжетный сериал о работе берлинского отделения ЦРУ под прикрытием Посольства США в Германии. Главный герой ― агент-аналитик Дэниел Миллер, который, будучи новичком в отделе, пытается привыкнуть к враждебности, царящей между коллегами, и каждый сезон получает новую ответственную миссию.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

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