Береговая охрана (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Ван Маньтин (Ребекка Лим), начальник прибрежного патруля, следит за безопасностью границы. Эффективный, но жесткий лидер, за свою карьеру она раскрыла множество дел о контрабанде. К ее команде присоединяются новобранцы, но из-за ее стиля руководства часто возникают конфликты. Сможет ли Ван заручиться поддержкой команды при своем серьезном подходе?



