WinkДетям2 класс. Окружающий мирЗдоровье и безопасностьБерегись автомобиля
2 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн
7.02020, Берегись автомобиля
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На данном уроке мы с вами поговорим о правилах дорожного движения и некоторых других правилах, которые нужно соблюдать в целях собственной безопасности и безопасности окружающих.
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