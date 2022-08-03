2 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

На данном уроке мы с вами поговорим о правилах дорожного движения и некоторых других правилах, которые нужно соблюдать в целях собственной безопасности и безопасности окружающих.



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