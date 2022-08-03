Берегись автомобиля
Wink
Детям
2 класс. Окружающий мир
Здоровье и безопасность
Берегись автомобиля

2 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

7.02020, Берегись автомобиля
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На данном уроке мы с вами поговорим о правилах дорожного движения и некоторых других правилах, которые нужно соблюдать в целях собственной безопасности и безопасности окружающих.

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Жанр
Образовательные
Время
16 мин / 00:16

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