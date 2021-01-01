Бэн Ротвелл vs Маркос Рожерио Де Лима
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Las Vegas 42
1-й сезон
Бэн Ротвелл vs Маркос Рожерио Де Лима

UFC Fight Night Las Vegas 42 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.72021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бой в полулeгком весе возглавил турнир UFC Fight Night 197. Бывший чемпион Макс Холлоуэй встретился с Яиром Родригезом идущим на серии из двух побед.

Сериал Бэн Ротвелл vs Маркос Рожерио Де Лима 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг