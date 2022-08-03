Bella Германия. Серия 1
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Bella Германия (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.62019, Bella Germania
Драма18+

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О сериале

Экранизация романа Даниэля Шпека. Корни — начало жизни. Юлия долгое время ничего не знала о своей семье, пока не повстречала пожилого мужчину, который оказался еe дедушкой. На этом откровения не заканчиваются. Нити запутанной семейной истории уводят Юлию в солнечную Италию прошлого века.

Страна
Германия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Bella Германия»