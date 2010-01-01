Белка и Стрелка: Озорная семейка (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн
2010, Белка и Стрелка: Озорная семейка. В небо
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Дети знаменитых собак-космонавтов Белки и Казбека – Дина, Рекс и Бублик – мечтают продолжить семейное дело. На пути к великой цели героев ждут комичные ситуации, серьезные испытания и опасные приключения. Но дружная троица докажет, что именно они, и никто другой, достойны полететь в космос.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АРРежиссёр
Андрей
Рубецкой
- ЕШРежиссёр
Екатерина
Шабанова
- АНРежиссёр
Алексей
Некрасов
- ВБРежиссёр
Владислав
Байрамгулов
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- ДФАктёр
Дмитрий
Филимонов
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОШАктриса
Ольга
Шорохова
- АРСценарист
Андрей
Рубецкой
- МВСценарист
Максим
Возняк
- ММСценарист
Михаил
Местецкий
- ДМСценарист
Дюк
Митягов
- ВСПродюсер
Вадим
Сотсков
- АНМонтажёр
Алексей
Некрасов
- ВБМонтажёр
Владислав
Байрамгулов
- ИЕМонтажёр
Инна
Евланникова
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин