Белка и Стрелка: Озорная семейка (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн

Детям
Белка и Стрелка: Озорная семейка
1-й сезон
51-я серия

2010, Белка и Стрелка: Озорная семейка. Сила гипноза
О сериале

Дети знаменитых собак-космонавтов Белки и Казбека – Дина, Рекс и Бублик – мечтают продолжить семейное дело. На пути к великой цели героев ждут комичные ситуации, серьезные испытания и опасные приключения. Но дружная троица докажет, что именно они, и никто другой, достойны полететь в космос.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

