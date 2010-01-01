Wink
Детям
Белка и Стрелка: Озорная семейка
1-й сезон
3-я серия

Белка и Стрелка: Озорная семейка (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2010, Белка и Стрелка: Озорная семейка. Попасть на ТВ
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дети знаменитых собак-космонавтов Белки и Казбека – Дина, Рекс и Бублик – мечтают продолжить семейное дело. На пути к великой цели героев ждут комичные ситуации, серьезные испытания и опасные приключения. Но дружная троица докажет, что именно они, и никто другой, достойны полететь в космос.

Сериал Белка и Стрелка: Озорная семейка 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белка и Стрелка: Озорная семейка»