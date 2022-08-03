Белка и Стрелка: Озорная семейка (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

Дети знаменитых собак-космонавтов Белки и Казбека – Дина, Рекс и Бублик – мечтают продолжить семейное дело. На пути к великой цели героев ждут комичные ситуации, серьезные испытания и опасные приключения. Но дружная троица докажет, что именно они, и никто другой, достойны полететь в космос.

