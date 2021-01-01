Белая ворона. Сезон 5. Серия 1
Wink
Сериалы
Белая ворона
5-й сезон
1-я серия
8.02021, Insecure
Мелодрамы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Белая ворона (сериал, 2021) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Иса – афроамериканка из Лос-Анджелеса двадцати с чем-то лет, которая частенько попадает в неловкие ситуации, будь то работа, дружба или дела сердечные. Героиня понимает, что не соответствует стереотипам о чернокожих, и пытается найти собственное место в мире, ведь не за горами тридцатилетие.

Сериал Белая ворона 5 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белая ворона»