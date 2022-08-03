Белая ворона (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Белая ворона. Сезон 4. Серия 3
Белая ворона
4-й сезон
3-я серия
8.02020, Insecure
Мелодрама, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Иса – афроамериканка из Лос-Анджелеса двадцати с чем-то лет, которая частенько попадает в неловкие ситуации, будь то работа, дружба или дела сердечные. Героиня понимает, что не соответствует стереотипам о чернокожих, и пытается найти собственное место в мире, ведь не за горами тридцатилетие.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

