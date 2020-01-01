Белая ворона. Сезон 4. Серия 10
Wink
Сериалы
Белая ворона
4-й сезон
10-я серия
8.02020, Insecure
Мелодрамы, Комедии18+

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Белая ворона (сериал, 2020) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Иса – афроамериканка из Лос-Анджелеса двадцати с чем-то лет, которая частенько попадает в неловкие ситуации, будь то работа, дружба или дела сердечные. Героиня понимает, что не соответствует стереотипам о чернокожих, и пытается найти собственное место в мире, ведь не за горами тридцатилетие.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белая ворона»