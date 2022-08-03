Белая ворона. Сезон 3. Серия 4
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Сериалы
Белая ворона
3-й сезон
4-я серия
8.02018, Insecure
Мелодрама, Драма18+

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Белая ворона (сериал, 2018) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Иса – афроамериканка из Лос-Анджелеса двадцати с чем-то лет, которая частенько попадает в неловкие ситуации, будь то работа, дружба или дела сердечные. Героиня понимает, что не соответствует стереотипам о чернокожих, и пытается найти собственное место в мире, ведь не за горами тридцатилетие.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белая ворона»