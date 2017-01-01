Белая ворона (сериал, 2017) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Иса – афроамериканка из Лос-Анджелеса двадцати с чем-то лет, которая частенько попадает в неловкие ситуации, будь то работа, дружба или дела сердечные. Героиня понимает, что не соответствует стереотип�ам о чернокожих, и пытается найти собственное место в мире, ведь не за горами тридцатилетие.



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