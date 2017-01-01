Белая ворона. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Белая ворона
2-й сезон
7-я серия
8.02017, Insecure
Мелодрама, Комедия18+

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Белая ворона (сериал, 2017) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Иса – афроамериканка из Лос-Анджелеса двадцати с чем-то лет, которая частенько попадает в неловкие ситуации, будь то работа, дружба или дела сердечные. Героиня понимает, что не соответствует стереотипам о чернокожих, и пытается найти собственное место в мире, ведь не за горами тридцатилетие.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белая ворона»