Белая принцесса (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Англия, долгое время пребывавшая в междоусобной войне, наконец вошла в эпоху мира. Он был достигнут благодаря браку принцессы Елизаветы Йоркской, наследницы короля из дома Йорков, и короля Генриха VII, наследника дома Ланкастеров. Но страну и семейную жизнь Елизаветы ждут новые потрясения: еe супруг алчен и подозрителен, а на севере вдруг объявляется человек, называющий себя братом королевы.



