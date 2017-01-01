WinkСериалыБелая принцесса1-й сезон3-я серия
Белая принцесса (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.12017, The White Princess
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Англия, долгое время пребывавшая в междоусобной войне, наконец вошла в эпоху мира. Он был достигнут благодаря браку принцессы Елизаветы Йоркской, наследницы короля из дома Йорков, и короля Генриха VII, наследника дома Ланкастеров. Но страну и семейную жизнь Елизаветы ждут новые потрясения: еe супруг алчен и подозрителен, а на севере вдруг объявляется человек, называющий себя братом королевы.
Сериал Белая принцесса 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время54 мин / 00:54
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Актриса
Джоди
Комер
- Актриса
Ребекка
Бенсон
- ДКАктёр
Джейкоб
Коллинс-Леви
- РДАктёр
Ричард
Диллэйн
- МФАктриса
Мишель
Фэйрли
- ККАктёр
Кеннет
Крэнэм
- НОАктёр
Николас
Одсли
- ЭДАктриса
Эсси
Дэвис
- Актриса
Кэролайн
Гудолл
- Актёр
Эдриан
Роулинз
- СДСценарист
Сара
Доллард
- ЭФСценарист
Эмма
Фрост
- ЭНСценарист
Элис
Наттер
- Продюсер
Колин
Кэллэндер
- ЭФПродюсер
Эмма
Фрост
- СХПродюсер
Скотт
Хафф
- ДЛКомпозитор
Джон
Ланн